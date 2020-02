Ontbloot bovenlijf dreigt voor Peperbus in Bergen op Zoom, boerenkiel kan door wind niet omhoog

Het staartje van storm Dennis gooide de afgelopen dagen flink roet in het eten. Tevergeefs werd geprobeerd het middelpunt van het Bergse volksfeest helemaal aan te kleden. Pas woensdag lukte het om met een grote kraan het gezicht naar boven te hijsen. De poging om de kerktoren te voorzien van de bekende blauwe kiel en lange armen moest worden gestaakt.

Kans op scheuren

"Tijdens het takelen kwam er wind onder de kiel. Om te voorkomen dat die zou scheuren, zijn ze met de werkzaamheden gestopt", aldus gemeentewoordvoerder Erwin Stander. "De attributen liggen nu op een stellage voor de Peperbus. Als het veilig is, kunnen ze naar boven worden getrokken, maar dat lijkt voorlopig nog niet het geval. We houden het weer in de gaten."

De boerenkiel ligt klaar of opgetakeld te worden, maar of dat gaat gebeuren is onzeker. (Foto: Robert te Veele)

Of de kerktoren maandagmiddag tijdens het kindervastenavend versierd te zien is, wordt met de dag onzekerder. Ook donderdag gierde de wind weer langs de kerktoren op de Grote Markt en kon de trots van Bergen op Zoom niet verder worden aangekleed. En ook voor het komende weekend voorspellen de weermannen niet veel goeds.

Storm Ellen

De traditie waarbij de 62 meter hoge Peperbus wordt aangekleed en zelfs kan 'praten' stamt uit 1974. Volgens Stander maakten de weersomstandigheden het de afgelopen 46 jaar wel vaker moeilijk om de toren in vol ornaat te krijgen. Maar nu storm Ellen in aantocht is, zou het zomaar kunnen dat de peperbus de kou tijdens vastenavend moet trotseren met een ontbloot bovenlijf.

De Peperbus kan er nog wel om lachen. (Foto: Robert te Veele)

