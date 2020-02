Wat is er aan de hand op de A58 tussen Breda en Eindhoven? 'Vijf ongelukken in korte tijd is toeval'

Vijf botsingen binnen een maand op de A58 tussen Breda en Eindhoven: dat aantal springt in het oog. Is er een oorzaak voor de 'golf' van ongelukken? Rijkwaterstaat en de politie denken van niet en houden het op toeval. "We zien geen duidelijk verband."

Eerder deze week was het nog raak. Op 18 februari was er op de A58 bij Oirschot een ernstig ongeluk met vijf voertuigen. Een dag eerder ging het mis bij Breda. Twee vrachtwagens botsten bij Ulvenhout op elkaar, waarbij één chauffeur bekneld raakte.

Twee weken daarvoor belandde een auto in de sloot nadat twee auto's op elkaar waren gebotst op de A58, opnieuw bij Oirschot. Op 28 januari was het zelfs twee keer raak: een ongeval met vier auto's bij Ulvenhout en een ongeluk met drie auto's bij Tilburg. In beide gevallen ging het opnieuw om de A58.



Toeval

Een op zijn minst opmerkelijk te noemen hoeveelheid ongevallen op een relatief klein stuk snelweg. Toch zien ze bij Rijkswaterstaat geen verband tussen de ongelukken. "Het is gewoon toeval", zegt woordvoerder Ton Melchers. "We hebben maandelijks overleg over ongelukken op de weg en daarbij bekijken we alles nauwkeurig. Ook bestuderen we de cijfers over een periode van enkele jaren. Uit dat alles blijkt niet dat er op de A58 naar verhouding meer ongelukken gebeuren dan op andere snelwegen. Het is echter wel bijzonder dat er in een relatief korte tijd zo veel ongelukken zijn gebeurd op dat stuk snelweg. Maar een duidelijk verband tussen de ongevallen zien we niet."

