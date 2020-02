'Coketransporten in Antwerpen gelinkt aan Martien R. onderschept'

De politie in België heeft vorig jaar nog twee cocaïnetransporten ontdekt die bestemd waren voor drugsbaron Martien R. in Oss. Er zijn dertien mensen aangehouden in verband met de smokkel. Dat hebben de parketten (OM) van Oost-Vlaanderen en Antwerpen donderdag bekend gemaakt.

Martien R. (49) wordt door het Openbaar Ministerie in ons land gezien als de man die aan het hoofd staat van een grote drugsorganisatie. Afgelopen maandag stond hij hiervoor met zes andere verdachten voor het eerst voor de rechtbank in Den Bosch. Op de zitting werd toen al verteld dat de Osse groep mogelijk veel meer coketransporten zou hebben georganiseerd. Twee concrete coketransporten staan nu in de aanklacht (315 en 1561 kilo coke).

Het OM in België meldt dus dat er nog zeker twee meer waren waarvan het spoor naar Oss leidt.

Coke tussen hout

Het gaat om een coketransport dat vorig jaar november in de haven van Antwerpen werd onderschept. De lading van 775 kilogram cocaïne zat in een zending met hout als deklading en kwam uit Ecuador.

In mei 2019 was er ook al een lading van 392 coke ontdekt. Dat zat verstopt tussen parkethout uit Bolivia.

Aanklacht?

Of deze twee nieuwe transporten ook op de aanklacht van Martien R. komen is nog niet bekend. Het OM in Den Bosch geeft geen commentaar op de berichten uit België en verwijst naar het OM bij de zuiderburen.

Het OM in België meldt nog een derde transport. Dat kwam in oktober 2019 de Antwerpse haven binnen. Maar dat transport is gelukt en niet onderschept. Om hoeveel coke dat ging meldt het OM niet.

Volgens het OM kon deze cokelading in verband worden gebracht met 'meerdere Nederlandse criminele organisaties'.

Arrestaties

In verband met al deze vondsten zijn er de voorbije weken en ook donderdagochtend dertien arrestaties verricht. Eén verdachte is in Nederland opgepakt in Putte, gemeente Woensdrecht. Hun leeftijden lopen uiteen van 35 tot 56 jaar.

Via één van hen, een havenarbeider uit het Belgische Zwijndrecht, kon de link worden gelegd met de bende rondom Martien R. in Oss.

Er waren in totaal op 24 plekken huiszoekingen, vooral in de streek rond Antwerpen, het Belgische Aalst en Brussel. Ook in Bolivia zijn mensen opgepakt.

Nieuwe drugslijn

Volgens het OM in België was de groepering bezig met het opzetten van een nieuwe drugslijn tussen Colombia en Antwerpen. Een van de exportproducten zou bestaan uit tweedehands voertuigen, vermoedelijk sloopauto's.

Het OM in Den Bosch zei deze week al op de eerste openbare zitting dat de groep rond Martien contacten had in de haven.Bovendien suggereerden beide officieren van justitie dat de lijst met beschuldigingen nog zou groeien de komende tijd.

Met deze nieuwe vondsten lijkt het er op dat de zaak uitgebreider wordt. En ook internationaler.