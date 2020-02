Dieven tapten nafta af met illegaal aangelegde pijpleiding bij Haaren, transport ligt nog uren stil

Het lek ontstond rond drie uur woensdagmiddag in een buis, die niet van de Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) is. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het transport van olieproducten tussen de Europoort, Venlo en Zuid-Duitsland. Het lek werd in eerste instantie provisorisch gedicht. Inmiddels is het probleem ook op professionele wijze opgelost. Het transport ligt stil totdat de hele omgeving schoon is.

'Vrij klungelachtig'

De buis die bij het graven werd geraakt, blijkt een illegaal aftappunt te zijn, zo maakten RRP en de politie donderdagmiddag bekend. Het is niet bekend wie hiervoor verantwoordelijk is, maar volgens een verslaggever van Omroep Brabant is er op ‘vrij klungelachtige’ afgetapt. Mogelijk voor eigen gebruik. Hij denkt niet dat er een criminele organisatie achter zit. Het is onduidelijk hoeveel nafta er is afgetapt. Deze oliesoort kan in speciale installaties worden omgezet in een bruikbare grondstof voor de productie van onder meer plastics, insecticiden en meststoffen.

RRP wordt door de illegale praktijk opgescheept met een gigantische schadepost. Het bedrijf is verplicht om olieproducten die worden besteld via buizen te vervoeren en af te laten leveren bij klanten. Bovendien moet het door de lekkage flink investeren om de omgeving grondig te saneren. Pas wanneer het gebied rondom de pijpleiding helemaal schoon is, kan het transport worden hervat. Dick Hosman, managing director bij RRP: “Het is een behoorlijke sanering waarmee we bezig zijn. Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. Winstgevendheid van onze activiteiten wordt hieraan ondergeschikt gemaakt.”

LEES OOK: Pijpleiding die giftige olie lekte vermoedelijk illegaal afgetapt

'Creatieve wijze'

Hosman heeft totaal geen idee wie er achter de illegale aftap is en waarom juist voor dit product is gekozen. Hij wil geen antwoord geven op de vraag hoe de dieven te werk zouden zijn gegaan. “Iemand heeft dit op creatieve wijze proberen te doen. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen. Wat voor materiaal, kan ik niet zeggen. Dat zou het onderzoek kunnen schaden”, aldus Hosman. Een woordvoerder van de politie meldt dat het nog te vroeg is om te stelen hoe hoog deze zaak wordt opgenomen. Hij meldde verder dat er een buurtonderzoek wordt ingesteld.

Het lek heeft geen gevaar opgeleverd voor omwonenden en voorbijgangers. Wel moest de N624 tijdelijk worden afgesloten. RRP heeft aangifte gedaan van diefstal en vernieling. Door de buis worden steeds andere olieproducten vervoerd, zoals benzine, diesel, kerosine en nafta.

Bekijk hier de beelden van woensdagavond