Pepperspray gespoten in café Breda: verdachte hoeft van OM niet terug de cel in

BREDA -

Een 22-jarige man die in 2018 met pepperspray gespoten zou hebben in café Janssen in Breda, hoorde donderdag de eis van het OM in de rechtbank. Justitie vraagt om 120 dagen cel en 240 uur werkstraf. De man uit Oosterhout zat al 41 dagen in voorarrest en de andere 79 dagen zijn voorwaardelijk opgelegd. Als de rechter hierin meegaat, hoeft de man dus niet meer terug de cel in.