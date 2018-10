Deel dit artikel:













Oosterhouter (22) aangehouden voor spuiten pepperspray in café Janssen Foto: Perry Roovers

BREDA - Een 22-jarige Oosterhouter is zaterdag in een huis in Breda aangehouden. Hij zou vrijdagnacht in Café Janssen in Breda met pepperspray hebben gespoten. 27 cafébezoekers raakten daarbij onwel. Het café, waar ongeveer 180 bezoekers waren, werd direct ontruimd.

Geschreven door Corné Verschuren

De eigenaar van het café deed aangifte en gaf de beveiligingsbeelden aan de politie. Op basis daarvan kwam de Oosterhouter als verdachte in beeld. Agenten doorzochten eerst twee huizen in Oosterhout, maar daar was de verdachte niet. De Oosterhouter bleek een bekende van de politie. De politie opende een heuse klopjacht na de man, de politie zocht eerst in twee huizen, maar daar was de man niet. LEES OOK: Tientallen mensen onwel in café Janssen in Breda Drugs

De Oosterhouter is later in een huis in Breda-Noord aangehouden. Hij wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling en het opzettelijk in de lucht brengen van een gevaarlijke stof. LEES OOK: Café Janssen biedt excuses aan voor traangasincident: 'Oorzaak lag niet bij ons' In de woning in Breda werd ook drugs gevonden. Het gaat om enkele tientallen pillen en een kleine hoeveelheid cocaïne. Cafébezoekers

Alle cafébezoekers zijn nu weer thuis. Ze hadden afgelopen nacht last van braakneigingen, tranende ogen en last van ademhalingsklachten en benauwdheid