Naftadiefstal duur grapje voor oliedistributeur: schoonmaak kost zeker een ton

Zowel de sanering als het stilleggen van het transport gaat Rotterdam-Rijn Pijpleiding geld kosten. Het bedrijf is wel verzekerd tegen diefstal, maar directeur Dick Hosman betwijfelt of de schade echt te verhalen is. Volgens hem doet het bedrijf alles wat in zijn vermogen ligt om diefstal te voorkomen. Zo worden hiervoor helikopters ingezet, geluidscontroles gehouden en magnetische inspecties uitgevoerd. Ook worden (delen van) trajecten langs gelopen.

'Veiligheid hoogste prioriteit'

Hosman hoopt dat het transport donderdagavond kan worden hervat. De schoonmaak gaat vrijdag in ieder geval nog de hele dag duren, zo is zijn verwachting. “Het is een behoorlijke sanering waarmee we bezig zijn. Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. Winstgevendheid van onze activiteiten wordt hieraan ondergeschikt gemaakt”, aldus Hosman. Het bedrijf is verplicht om olieproducten die worden besteld via buizen te vervoeren en af te laten leveren bij klanten.

De illegale tap kwam woensdagmiddag rond drie uur bij graafwerkzaamheden aan het licht. Er werd een slang kapot gestoken, die geen eigendom was van RRP. Direct werd het transport gestaakt. Het lek werd in eerste instantie provisorisch gedicht. Inmiddels is het probleem ook op professionele wijze opgelost. Maar het transport ligt dus nog stil. Door de buis worden steeds andere olieproducten vervoerd, zoals benzine, diesel, kerosine en nafta. Pas wanneer druktesten naar tevredenheid zijn verlopen, kunnen die weer worden gepompt.

Illegaal aftappunt

De buis, die bij het graven werd geraakt, blijkt een illegaal aftappunt te zijn, zo maakten RRP en de politie donderdagmiddag bekend. Het is niet bekend wie hiervoor verantwoordelijk is, maar volgens een verslaggever van Omroep Brabant is er ‘vrij klungelachtig’ afgetapt. Mogelijk voor eigen gebruik. Hij denkt niet dat er een criminele organisatie achter zit. Het is onduidelijk hoeveel nafta er is afgetapt. Deze oliesoort kan in speciale installaties worden omgezet in een bruikbare grondstof voor de productie van onder meer plastics, insecticiden en meststoffen.

'Bewijsmateriaal in beslag genomen'

Hosman heeft totaal geen idee wie er achter de illegale aftap is en waarom juist voor dit product is gekozen. Hij wil geen antwoord geven op de vraag hoe de dieven te werk zouden zijn gegaan. “De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen. Wat voor materiaal, kan ik niet zeggen. Dat zou het onderzoek kunnen schaden”, aldus Hosman.

Het lek heeft geen gevaar opgeleverd voor omwonenden en voorbijgangers. Wel moest de N624 tijdelijk worden afgesloten. RRP heeft aangifte gedaan van diefstal en vernieling.

LEES OOK: Dieven tapten nafta af met illegaal aangelegde pijpleiding bij Haaren, transport ligt nog uren stil