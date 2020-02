'Kille' liquidatie Peet van der Linde: hoge straffen opgelegd

De man die Peet van der Linde uit Breda heeft doodgeschoten, is veroordeeld tot jaar 22 gevangenisstraf. De vermeende opdrachtgever en een handlanger kregen allebei 18 jaar. Voor de rechtbank was er sprake van moord omdat er een vooraf opgezet plan was. De rechtbank gebruikte woorden als 'koelbloedig en op gruwelijke wijze' en 'uiterst laffe daad'.

Peter van der Linde (60) werd op vrijdagavond 6 januari 2017 op straat doodgeschoten, na een feestje in een café in de Bredase wijk Tuinzigt. Er werd zeker veertien keer op hem geschoten. "Een kille geplande afrekening", oordeelde de rechtbank in Breda.

LEES OOK: 'Afgeschoten als een beest': zware strafeisen voor doodschieten Peet van der Linde

De schutter was Corné R. uit Sprundel. De wapenhandelaar bekende eerder al dat hij Van der Linde had doodgeschoten. Hij zei dat hij alleen handelde en dat het een woede-uitbarsting was. Tegen hem was 26 jaar geëist.

Piet S. (44) uit Etten-Leur wordt door de rechtbank beschouwd als initiatiefnemer en opdrachtgever. Hij gaf het feestje waarmee het slachtoffer in de val werd gelokt. Piet S. betaalde de schutter (na zijn arrestatie) en zijn vrouw maandelijks een vast geldbedrag. Hij kreeg 18 jaar celstraf. Er was 24 geëist.

David J. (37) uit Sint Willebrord was handlanger. Hij bestuurde en dumpte de gestolen vluchtauto. J. werd veroordeeld tot 18 jaar cel. Er was 24 jaar geëist.

Motief voor de afrekening was vermoedelijk een geldschuld. Het bewijs bestond uit onder meer dna op kogelhulzen en ooggetuigenverklaringen. Ook was er belastende informatie van een van de verdachten.

Undercovers

Bijzonder in deze zaak was de inzet van undercoveragenten. Agenten 'Boris en Danny' zochten contact met David J. die toen nog vrij rondliep. De agenten deden zich voor als gewelddadige criminelen. Er werden allerlei incidenten in scene gezet zoals het in elkaar slaan van iemand, maar ook het bezoek aan een stripclub, het casino en een reis naar Portugal.

David J. ging de agenten als zijn vrienden beschouwen en ging vrijuit gaan praten over de moord, zijn rol en die van de andere mannen.

LEES OOK: 'Bekentenis in liquidatie zaak Peet van der Linde onbruikbaar door gebruik undercoveragenten', zegt advocaat

De rechtbank was kritisch over de omstreden opsporingsmethode, die ook wel de 'Mr. Big Methode' wordt genoemd. Zo maakten de agenten geen geluids- of video-opnames en waren de exacte woorden van J. dus niet te controleren. De undercovers zetten achteraf zijn verhalen op papier. Dat gaf voldoende inzicht, vindt de rechtbank.

Ook vinden de rechters dat er geen bewijs is dat de agenten druk hebben gezet op David J.

Gevangenis

De veroordeelde mannen waren alle drie niet bij de zitting aanwezig. Ze hadden van tevoren gezegd dat ze er niet bij wilden zijn en in de gevangenis wilden blijven. Er waren ook geen advocaten bij.

Nabestaanden en vrienden en bekenden waren er wel. Ze waren in tranen.

De nabestaanden hebben recht op de gevraagde schadevergoeding van bijna 50.000 euro, vindt de rechtbank. Dat geld is voor begrafeniskosten en 'shockschade'. "Het leed wat de nabestaanden is aangedaan is onbeschrijflijk", zei de rechtbank. "Hij was een vader, een man en een opa."