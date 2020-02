Gevaarlijke stoffenexpert over naftalek bij Haaren: ‘Gelukkig was het koud en nat'

“Een lek in een ondergrond buis heb ik nog nooit mee gemaakt, laat staan illegaal aftappen.” Dat zegt Camillo Schure van de brandweer Brabant-Noord. Hij is adviseur gevaarlijke stoffen en deed metingen bij het lek in Haaren. Daar stroomde woensdag tienduizenden liters nafta uit een ondergrondse pijpleiding. Het lek ontstond op een plek waar illegaal brandstof werd afgetapt.

“Het is niet zo dat Haaren aan een ramp is ontsnapt”, zegt Schure. Je kunt nafta volgens de brandweerdeskundige een beetje vergelijken met wasbenzine. Het is gevaarlijk spul, slecht voor het milieu en je moet het ook niet opdrinken. Nafta is schadelijk voor micro-organismen en waterorganismen.

Maar heel snel ontbranden doet het niet. Zeker niet in de omstandigheden van afgelopen woensdag. De temperatuur was laag en dan raakt het niet snel in. Voordeel is ook dat het nogal nat is en dat het grondwater hoog staat. Nafta mengt zich niet goed met water en dus kon de vloeistof niet diep in de bodem zakken. Het blijft hangen op het grondwater en dus is er minder grond vervuild.

Gelukkig geen benzine

De pijpleiding werd woensdag gebruikt voor nafta, maar er wordt ook wel diesel, kerosine of benzine door getransporteerd. “In het geval van benzine zou het risico veel groter zijn, want dat is veel brandbaarder dan nafta. Het gevaar zou er niet zo zeer zijn voor de omgeving, maar wel voor de brandweerlieden die het lek moet dichten en die het moeten opruimen.”

Het opruimen zou dan met veel meer veiligheidsmaatregelen gepaard moeten gaan en dus ook veel langer duren. “En hoe langer het duurt, hoe meer de brandstof zich kan verspreiden. Maar gelukkig konden we in Haaren meteen beginnen met het opruimen, toen duidelijk was dat het om nafta ging.”

