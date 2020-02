Politie vindt cocaïnelab in Breda waar drugs versneden werden

De politie is in Breda een pand binnen gevallen waar cocaïne werd verwerkt, versneden en verpakt. Het was al een tijdje duidelijk dat er in West-Brabant zoiets moest zitten, na de vondst van drugsafval. Er zijn drie mensen opgepakt. Agenten vonden 30 kilo coke.

Het lab zat in een pand aan de Hamdijk. Het is op 8 februari al ontmanteld maar pas vrijdag is dat bekend gemaakt door het OM.

De politie heeft een vader en zoon opgepakt. Ze woonden in het pand. De derde verdachte, een man uit Roosendaal, sprong bij de inval uit het raam van de eerste verdieping waar het lab zat.

Cokewasserij

Vermoedelijk was de vondst van het lab stilgehouden uit opsporingsbelang, zodat er verder gezocht kon worden. Dit lab werd bevoorraad door een cocaïnewasserij die mogelijk in de buurt zit en dat nog niet gevonden is.

Binnen op de eerste verdieping werd cocaïne verwerkt (versneden), geperst in blokken en verpakt. Volgens de politie moest het er op lijken alsof het zo uit Zuid-Amerika kwam. Volgens de politie lijkt de cocaïne dan zuiverder dan het in werkelijkheid is, en leveren de drugs zo een hogere prijs op.

De politie vermoedt dat in het lab honderden kilo’s cocaïne zijn versneden, gezien de materialen en de verpakkingen die zijn gevonden. De politie vond bij de inval zo’n 30 kilo cocaïne.

Bij versnijding wordt coke gemengd met een poeder dat er op lijkt: aangelengd, eigenlijk.