Carnavalszondag geteisterd door hevige windstoten en flinke regen

De windstoten kunnen zondag oplopen tot negentig kilometer per uur, meldt Weer.nl. De windstoten komen uit een west- tot zuidwestelijke richting. De wind neemt aan het einde middag weer af.

30 millimeter regen

In de ochtend en aan het begin van de middag kan er lokaal ook erg veel regen vallen, op sommige plekken wel dertig millimeter. In de loop van zondag trekt de meeste neerslag weg en kan er nog een zonnetje doorbreken. Code geel geldt zondag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Optochten afgelast of verzet

Veel carnavalsoptochten die gepland stonden voor zondag, zijn afgelast of verplaatst vanwege de weersvoorspellingen. Na het weekend blijft het wisselvallig. Maandag valt er vooral in de middag opnieuw veel regen. In de dagen daarna blijft het winderig en kunnen er soms winterse buien met hagel en sneeuw vallen.

LEES OOK:

27 organisaties zetten streep door carnavalsoptocht door harde wind, hier gaat 'ie zondag niet door

Harde windstoten en veel regen: KNMI geeft code geel af voor carnavalszondag