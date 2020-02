36 organisaties annuleren carnavalsoptocht vanwege slecht weer, hier gaat 'ie zondag niet door

EINDHOVEN -

Het onstuimige weer houdt carnavalsliefhebbers dit hele weekend in zijn greep. Op tientallen plekken gaat zondag vanwege de harde wind de optocht niet door. Op sommige plekken wordt de stoet op een andere dag ingehaald, in andere dorpen en steden moeten ze het dit jaar zonder optocht doen. In dit artikel houden we bij welke optochten zondag niet doorgaan.