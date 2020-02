Zestien snorders aangehouden: illegale 'carnavalsritten' aangeboden in Den Bosch en Eindhoven

In Den Bosch en Eindhoven zijn de afgelopen twee nachten zestien snorders aangehouden. Dit zijn mensen die illegaal taxiritten verzorgen. De taxichauffeurs die in de fout zijn gegaan, krijgen een boete van 4300 euro en een zogeheten Last Onder Dwangsom van 10.000 euro. Die tien mille moet betaald worden wanneer ze binnen twee jaar in herhaling vallen. In ieder geval wacht hen een rechtszaak.

De overtredingen kwamen aan het licht tijdens controles van de politie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Vooral met carnaval is de politie kien op snordersactiviteiten.

Geen vergunning

Bestuurders van zwarte taxi’s hebben geen vergunning om mensen te vervoeren. Bovendien plegen ze met hun praktijken broodroof ten opzichte van taxichauffeurs, die zich wel aan de regels houden. Snordersactiviteiten worden ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Als uitkeringsfraude wordt geconstateerd, wordt die door de gemeente (sociale recherche) bij het UWV gemeld.

Als blijkt dat de snorder eerder is gewaarschuwd via een brief, dan kan dit vergaande consequenties hebben. Dat is ook het geval wanneer het om een recidivist gaat. Verder kan, op last van de Officier van Justitie, een auto in beslag worden genomen.

Risico's voor klanten en horeca

Passagiers van snorders zijn (nog) niet strafbaar. Ze kunnen wel de pech hebben dat bij controles ritjes moeten worden gestaakt en dat er dus ander vervoer nodig is. Bovendien bestaat de kans dat chauffeurs van de zogeheten zwarte taxi onvoldoende is verzekerd. Horecaondernemers die in zee (zijn ge)gaan met snorders, lopen ook een risico. Zij werken dan immers mee aan illegale activiteiten en dat kan vervelende gevolgen hebben voor hun zaak.