'Het is een zwarte dag', Boemeldonckse carnavalswagens verpieteren in regen na schrappen stoet

Aan de wagen waarmee CV De Dwarsliggers had willen pronken, is het effect van het slechte weer goed te zien. Van het gezicht op de wagen zijn stukken papier-maché weggeblazen. "Dat is stormschade, ja", knikt Thierry Sprenkels. "Water en wind erop en dan waait het papier er op een gegeven moment gewoon vanaf. Dan is het gewoon klaar. Dit is geen vriendelijk weer voor carnavalswagens, nee. Papier-maché, water en wind gaan niet samen."

Ook deze carnavalswagen kan niet pronken tijdens de optocht door Boemeldonck. (Foto: Tom van den Oetelaar)

'Dit is de meest veilige beslissing'

Zelf is Thierry lid van carnavalsvereniging Black Eagles. Bij die wagen viel de schade zondagochtend nog mee. Alleen moest de neus van de ridder te paard ontleed worden. "En we zijn bezig de apparatuur eruit te halen. We hadden allemaal apparatuur gekocht voor deze dag. Een muziekinstallatie en een rookmachine om stoom uit de oren van het paard te laten komen. Allemaal om er een grote show van te maken. Maar die dingen moeten er nu ook weer uit."

Schade aan een van de Boemeldonckse carnavalswagens. (Foto: Tom van den Oetelaar)

De teleurstelling is van zijn gezicht af te lezen. "Maar dit is wel de meest veilige beslissing. Als ik zie wat voor ravage dit weer oplevert, hadden deze wagens echt niet door de straten moeten rijden. Bij een windvlaag schudde onze wagen een meter op en neer. Bovenin, in ieder geval. Ik zou het mezelf niet vergeven als ik mensen hier omheen zou zetten en er iets gebeurt."

De carnavalsverenigingen in Boemeldonck hadden diverse mooie creaties gemaakt. (Foto: Tom van den Oetelaar)

Extra zuur

Voor CV Kleppers & Co zijn de druiven extra zuur. Die carnavalsvereniging zou dit jaar voor de 22e keer deelnemen aan de stoet in Boemeldonck en dit zou ook de laatste keer worden. Dus wilde de carnavalsvereniging uitpakken met een bijzondere wagen: een gigantische, knalgele olifant met allerlei bewegende delen. Maar ook die stond na de afgelasting doelloos in de regen in een weiland in Prinsenbeek.

"Er heerst een beetje een rouwstemming", vertelt Pascal Machielsen. "Het is echt zonde dat we niet met deze wagen kunnen rijden. Het is een beetje een zwarte dag. Dit is nog nooit gebeurd in al die jaren."

De knalgele olifant van CV Kleppers & Co. (Foto: Tom van den Oetelaar)

'Vijf, zes of zeven dagen per week ben je hiermee bezig'

Het besluit om te stoppen nam de bouwclub omdat de leden vanwege hun privéleven niet meer zoveel tijd kunnen steken in het maken van zulke creaties als in het verleden. "In oktober zijn we met de bouw van deze olifant begonnen. Dan bouw je met zes of zeven fanatiekelingen en aan het eind met vijftien mensen. Vijf, zes of zeven dagen per week ben je hiermee bezig. En dan tel ik de vrije dagen nog niet mee."

Toch spreekt ook hij van een 'heel wijs besluit' van de Prinsenbeekse organisatie om de optocht af te gelasten. "Het is niet verantwoord om met een wagen te gaan rondrijden in zulke weersomstandigheden."

LEES OOK:

Dramajaar voor carnavalsoptochten: stoet op meer dan 50 plekken afgelast, bekijk hier waar

Dit zijn de optochten die zondag ondanks het slechte weer wel doorgaan

Ook maandag regen en stevige wind verwacht: 'Het is zo zonde, precies nu'