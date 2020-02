Peperbus in Krabbegat trekt toch nog z'n boerenkiel aan, weersomstandigheden laten het toe

De Peperbus is toch nog aangekleed. (Foto: @debourgondier.boz)

BERGEN OP ZOOM -

Het is toch nog gelukt. De Peperbus in Bergen op Zoom kon maandag eindelijk worden aangekleed met zijn traditionele kiel. Vorige week moesten meerdere pogingen worden gestaakt vanwege de hevige wind. Dagenlang werd er rekening mee gehouden dat de toren van de Sint-Gertrudiskerk tijdens vastenavend niet in vol ornaat getoond kon worden.