'Wolf' bijt een schaap van hobbyboer Wout dood: 'Je voelt je machteloos'

"Ik hou van mijn schapen. Dit doet me heel veel pijn", vertelt Wout, die nog altijd niet bekomen is van de lugubere vondst. De boer heeft in totaal zo'n vijftig schapen. "Het was een van mijn beste dieren."

Wolf

De hobbyboer weet zeker dat het om een wolf gaat. "Heel de ribbenkast is doormidden gebeten. Dat kan een hond niet", weet de boer. "Ook is het schaap in zijn nek gebeten. Ook dat is typisch voor een wolvenbeet."

Wolvendeskundige Johan Mees bevestigt dat het aannemelijk is, dat een wolf heeft toegeslagen. "Het openen van de buikwand en de keelbeet is typisch iets dat wolven doen", zegt hij na het bekijken van de foto's. Toch valt het hem wel op dat niet alle darmen zijn verwijderd. Normaal doet een wolf dat wel. "Het kan zijn dat hij gestoord is tijdens het doden en klaarmaken van zijn maaltijd."

In december werden vlakbij zijn huis ook al drie dode schapen gevonden. Daarna ontstond meteen het vermoeden dat het om een wolf ging. Een DNA-test bevestigde het verhaal, zo bleek begin deze maand.

LEES OOK: Wolf beet drie schapen dood in Boekel en Venhorst

Slapeloze nachten

Na dat nieuws stond Wout iedere nacht op om naar zijn schapen te gaan. "Je maakt je toch zorgen. Ik heb er slapeloze nachten van gehad." Nadat de wolf lang niet van zich lieten horen, kwam het vertrouwen terug. Hij ging er 's nachts niets meer uit. En kort daarna, sloeg het dier dus toe. "Dat is heel erg zuur. Ik ga er nu weer iedere nacht kijken. De onrust onder schapenboeren is terug."

De boer krijgt van de overheid financiële compensatie voor zijn verlies. "Wat heb je eraan?", vraagt de schapenliefhebber zich af. "Ik krijg er mijn schaap nooit meer voor terug." Schrale troost is dat de wolf waarschijnlijk nooit meer terugkomt. "Ze slaan niet zo snel twee keer toe op precies dezelfde plek. Dat risico is te groot."

De boer heeft een melding gedaan bij Wolvenmeldpunt BIJ12. Deskundigen hebben een DNA-test gedaan. Pas over een ruime maand is honderd procent zeker of het een wolf is.

In december dook dit filmpje op van iets wat op een wolf lijkt: