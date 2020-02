Oppas opnieuw vrijgesproken van het doodschudden van baby Jimmy uit Oosterhout

De Oosterhoutse oppas Cora O. (47) is opnieuw vrijgesproken van het doodschudden van de vier maanden oude baby Jimmy. Dat heeft de rechter in Den Bosch dinsdag bepaald. Ook de moeder van Jimmy heeft altijd in haar onschuld geloofd.

De vrouw paste op 17 juni 2013 op de baby. Een week later overleed het kindje aan een bloeding onder zijn hersenvlies. Justitie denkt dat de vrouw de baby zo hard door elkaar heeft geschud dat hij daardoor is overleden. Daarom eiste ze zeven jaar cel.

De rechter sprak haar vier jaar later vrij. Volgens de rechter waren er geen aanwijzingen dat Cora O. de baby wilde doden. Het OM was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Ook nu vindt de rechter dat er te weinig bewijs is.

Slap en bewegingloos

De vrouw heeft altijd verklaard dat zij de baby al slap en bewegingloos aantrof. Ze was hier flink van geschrokken. Ze zegt dat ze hem slechts twee keer heeft geschud, om te proberen het jongetje weer bij bewustzijn te brengen.

Het hof twijfelt daar niet aan. Volgens deskundigen is het wel aannemelijk dat het kindje is overleden door het krachtig heen en weer schudden. De vrouw heeft het volgens de rechter niet met opzet gedaan.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat de baby al een of meerdere afwijkingen had, die aan het fatale letsel hebben kunnen bijgedragen. Ook heeft de oppas al jarenlang ervaring en zijn er nooit klachten geweest.