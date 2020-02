Ontvoering Eindhoven: politie gaat uit van een conflict in de onderwereld

De politie heeft maandagnacht twee mannen opgepakt die worden verdacht van een ontvoering. De mannen zouden in de Harpstraat in Eindhoven een man hebben meegenomen. De verdachten zijn mannen van 39 en 46 jaar uit Den Haag.

De politie kreeg rond elf uur een melding van de ontvoering. Buurtbewoners gaven aan dat zij een man hadden horen roepen. Agenten gingen er direct naartoe en zagen spullen van de man op straat liggen. Zijn auto stond met de achterklep open geparkeerd.

Schoten

De betrokken auto werd gevonden en de agenten zetten de achtervolging in. Zij konden de twee aanhouden in de Utrechtse wijk Overvecht. Daarbij werden twee waarschuwingsschoten gelost.

Het slachtoffer is een 33-jarige man uit Eindhoven. Hij was gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook hij is daarna als verdachte aangehouden, voor een ander strafbaar feit.