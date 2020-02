En de allermooiste carnavalswagen uit Brabant is.....de olifant van CV De Klepperbekken

Na de oproep van Omroep Brabant aan bouwers om een foto in te sturen van carnavalswagens die vanwege het slechte weer aan de kant bleven staan, stroomde de mailbox over. Meer dan 150 bouwers zonden trots een foto in om een plekje op de website te bemachtigen. Zo kreeg toch heel Brabant hun wagen alsnog te zien.

Op maandagmiddag werden elf wagens door Omroep Brabant gekozen die kans maakten op een oorkonde, Brabant-sjaal en tickets om volgend jaar met alle wagenbouwers het Fijnfisjenie Café te bezoeken. Meer dan 1300 mensen stemden via Facebook op de olifant van CV De Klepperbekken uit Boemeldonck. En daarmee werd de club uit Boemeldonck met afstand de onbetwiste winnaar.



De bouwers werden door onze verslaggever verrast met het nieuws over de overwinning



Voor de carnavalsvereniging uit Boemeldonck was de afgelasting van de optocht extra zuur. Dit jaar zou het de laatste keer zijn dat CV De Klepperbekken mee zou doen in de optocht. Daarom had de vereniging een extra bijzondere wagen gebouwd.

"Het is een mooie waardering die je krijgt voor een wagen waar je maandenlang voor in de schuur hebt gestaan", zegt één van de bouwers. "We zijn de afgelopen dagen overspoeld door media aandacht. Het winnen van de wedstrijd is een mooie pleister op de wonden die we hebben gekregen doordat we niet konden rijden."