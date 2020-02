VLIJMEN -

Star van pizzeria Het Akkertje in Vlijmen weet niet wat hem is overkomen. Er brak zaterdagnacht een massale vechtpartij uit tussen bezoekers van zijn zaak. De krukken en stoelen vlogen door de lucht. Een carnavalsvierder werd op brute wijze het ziekenhuis in geschopt. Star vertelt in onderstaande video wat er precies gebeurde.