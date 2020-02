Enorme ravage na botsing tussen trein en vrachtwagen in Berkel-Enschot, urenlang geen treinen

Enorme ravage na botsing tussen trein en vrachtwagen in Berkel-Enschot (foto: Toby de Kort).

DEN BOSCH -

Een trein is woensdagochtend op een vrachtwagen gebotst bij een spoorwegovergang in Berkel-Enschot. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Door het ongeluk rijden urenlang geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch.