Vrachtwagen meegesleurd door trein bij botsing in Berkel-Enschot: 'Chauffeur hevig geschrokken'

De vrachtwagenchauffeur die op een trein is gebotst bij Berkel-Enschot is daarbij niet gewond geraakt. Wel is de man enorm geschrokken door de enorme klap met de trein.

De trein uit Den Bosch botste rond tien voor negen op een vrachtwagen die jonge boompjes vervoerde op de overgang op de Brem in Berkel-Enschot. Wat er precies is gebeurd, weten ze bij het vrachtwagenbedrijf in Oud-Gastel ook niet. “Maar de chauffeur is niet gewond geraakt, gelukkig”, vertelt een medewerker van het bedrijf.

Zelf uit cabine geklommen

De vrachtwagen zou precies op de overgang zijn stilgevallen en werd door de aanstormende trein meegesleurd. Volgens de medewerker van het bedrijf kon de chauffeur na de botsing zelf uit zijn cabine klimmen.

De politie zegt echter na het bekijken van camerabeelden dat de chauffeur al voor het ongeluk uit de vrachtwagen was geklommen. De ravage is groot, de jonge boompjes liggen naast de vrachtwagen.

Ook bij de kwekerij aan de Brem waar de boompjes voor bestemd waren, zijn ze flink geschrokken.

