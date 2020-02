Treinreizigers in shock na aanrijding met vrachtwagen: 'Luid getoeter en daarna een harde klap'

Ook Ralph van Dongen (32) uit Vught was om half negen in de bewuste trein gestapt in Den Bosch. “Ik was op weg naar mijn werk in Tilburg. “Ineens hoorde ik luid getoeter en direct volgde een harde klap.”

Ralph zat voorin de trein en zag de vrachtwagen na de aanrijding naast de trein liggen. “Ik werk bij een fietsenmaker in Tilburg, maar mijn baas zei al dat ik maar een dagje vrij moest nemen. Ik kom niet meer in Tilburg.”

Simon was op weg naar school in Tilburg. “In een keer stonden we stil”, vertelt hij met nog trillende stem. “Gelukkig bleef iedereen in zijn stoel zitten. Niemand is gevallen of gewond geraakt. Na de klap werd het even heel stil.”

Rond kwart over tien, bijna anderhalf uur na de crash, werden de honderden passagiers door een andere trein opgehaald. Deze brengt ze terug naar Den Bosch.

