Rest van de dag geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch na aanrijding op spoor

De aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen gebeurde rond negen uur op de overgang op de Brem, op de grens van Udenhout en Berkel-Enschot. "De motor van de vrachtwagenchauffeur viel stil op de overweg", verklaart een politiewoordvoerder. "Hij is op tijd uit de vrachtwagen geklommen. Het is een wonder dat hij niet gewond is geraakt."

Passagiers

Op het moment van het ongeluk zaten volgens een NS-woordvoerder 250 passagiers in de trein. Zij zijn inmiddels op een evacuatietrein gestapt. De problemen op het spoor duren naar verwachting tot 14.30 uur. Er rijden stopbussen tussen Breda, Gilze-Rijen, Tilburg Reeshof en Tilburg.

De trein reed van Den Bosch naar Tilburg. De trein heeft de vrachtwagen nog zo'n honderd meter meegesleept. De chauffeur vervoerde jonge bomen. Een berger is de ravage aan het opruimen.

