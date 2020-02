Woonboot die bijna kapseisde, is weer rechtgezet

De eigenaar had onder de boot een betonnen bak geplaatst. Waarschijnlijk is er tijdens de storm water in gekomen en daardoor kwam de boot steeds dieper te liggen, meent uitvoerder Klaas Scheffer.

Woensdag is een grote hijskraan opgetuigd om het huis weer waterpas te krijgen. Een duiker heeft touwen onder de betonnen bak door gehaald. Daar wordt een strop aan vastgemaakt zodat de boot gehesen kan worden. Dat proces duurt uren en komt op de millimeter nauwkeurig. Uiteindelijk wordt het water er met allerlei apparatuur uit gepompt. "Zodra dat is gebeurd, drijft de boot weer."

De gekantelde woonboot in Den Bosch (foto: Linda Koppejan).



Het blijft volgens de uitvoerder altijd een risico om een woonboot weer stabiel te krijgen. Het kan gebeuren dat de boot niet meer kan drijven omdat er veel schade is. Of de betonnen bak zou in twee stukken kunnen breken tijdens het bergen. "Daarom hebben we hijsbanden gebruikt met een breed oppervlak, zodat het gewicht zoveel mogelijk gespreid wordt."

Met een team van dertien man wordt de boot weer overeind gehesen.

'Je ergste nachtmerrie'

Buurman Jan-Paul staat met grote ogen te kijken naar de reddingsoperatie. "Je gunt het je grootste vijand niet. Dit is je ergste nachtmerrie." Hij heeft de bewoner nog niet gesproken maar hoopt dat het allemaal goedkomt.

