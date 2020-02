Mannen gepakt voor het dumpen van 140 vaten en jerrycans in de Roosendaalse Vliet

Er werden in juli 140 vaten gedumpt (foto: politie.nl).

De politie heeft deze maand twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze in juli 140 jerrycans vol chemisch afval in de Roosendaals Vliet hebben gedumpt. Eerder werden al twee andere vermoedelijke dumpers aangehouden.

Begin februari werd een 35-jarige Amsterdammer aangehouden. De politie was ook nog op zoek naar een 43-jarige man uit het Belgische Essen. Hij is afgelopen vrijdag door de Belgische politie overgedragen.

MDMA in schuur

Vanaf juli deed de politie onderzoek naar de veroorzakers en de herkomst van de gedumpte stoffen. Door dit onderzoek werd afgelopen november een drugslab ontdekt in een schuur bij een huis aan de Fianestraat in Bergen op Zoom.

Op dinsdag 5 november 2019 volgde een grote politieactie. In de schuur achter het verlaten huis vonden agenten een drugslab met een kookketel waar 1000 liter in kon.

De politie pakte toen al twee mannen op. Een van hen is Jaimy F. (34) uit Bergen op Zoom. Het huis stond sinds 15 februari 2019 op zijn naam. De ander is bouwvakker H. de J. (57) uit Rucphen.

Nog een lab

Er werd die dag nog een tweede MDMA-lab aan de Weststraat in Bergen op Zoom gevonden. De politie onderzoekt nog het verband tussen deze twee laboratoria.

