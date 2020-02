Daniëlle heeft geen rust na aanhouding van doorrijder: 'Bang dat zijn vrienden verhaal komen halen'

“Natuurlijk is het fijn dat er na acht maanden een verdachte is gepakt”, vindt Daniëlle. “Maar tegelijk ben ik ook bang dat mensen uit zijn omgeving hier verhaal komen halen. Hij maakt deel uit van een bende, die hier wel meer dingen op hun kerfstok hebben.”

“Hier wordt belachelijk hard gereden”, vertelt Daniëlle over de straat voor haar huis, de Churchilllaan. “En de gemeente doet niets. Geen drempel of wegversmalling. Niks. De brandweer moet er doorheen kunnen, zeggen ze dan.”

Daniëlle Schuiling werd na de aanrijding achtergelaten. (Foto: Bart Meesters)

Op 10 juni vorig jaar, tweede pinksterdag, had Daniëlle er genoeg van. Ze liep de straat op, omdat er voor de zoveelste keer werd geracet met crossmotoren. Ze stapte de straat op en zwaaide met haar armen. Een van de crossers reed haar finaal ondersteboven en ging er meteen te voet vandoor. Daniëlle lag ondertussen zwaargewond op de grond.

“Dinsdag belde de politie dat ze ‘m hadden opgepakt”, vertelt Daniëlle. “Vrijdag wordt hij voorgeleid en ze zullen hem aanklagen voor poging tot doodslag. En dat was ’t ook. Hij heeft me niet per ongeluk aangereden.”

‘De vraag is of ik ooit nog normaal kan lopen’

Nog dagelijks kampt Daniëlle met de gevolgen van de aanrijding. Ze liep meerdere botbreuken, een hoofdwond en een hersenschudding op. “Maar ik ben nog lang niet de oude. Vier keer in de week word ik behandeld. Mijn been is nog lang niet goed en het is maar de vraag of ik ooit nog zonder hulpmiddelen kan lopen.”

Daniëlle is nu afhankelijk van haar scootmobiel of rolstoel en dat is een zware handicap in een druk gezin met drie kinderen (15, 9 en 6). “De gevolgen zijn groot, ja. Ik heb er niet voor gekozen om dit ongeluk te krijgen. En nu sta ik weer in the picture door deze aanhouding.”

Toch denkt Daniëlle eigenlijk nooit meer terug aan de aanrijding. “Ik denk niet: had ik ’t maar anders gedaan. Ik stond maar net op de weg. Deze jongen heeft dit bewust gedaan. En die andere crosser, die erbij was, die rijdt nog steeds rond.”

LEES OOK: Motordief opgepakt die Daniëlle (40) zwaargewond achterliet na ongeluk in Den Bosch