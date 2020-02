Motordief opgepakt die Daniëlle (40) zwaargewond achterliet na ongeluk in Den Bosch

Het ongeluk gebeurde op 10 juni op de Churchilllaan in ‘s-Hertogenbosch. De vrouw wilde twee motorrijders aanspreken op hun rijgedrag. De bestuurders zouden heel de middag al overlast veroorzaken. De vrouw liep destijds meerdere botbreuken, een hoofdwond en een hersenschudding op. Ze lag enige tijd in het ziekenhuis.

"Ik ben de straat overgestoken en zwaaide met mijn armen om ze zachter te laten rijden. Een meter of twee voor ze bij mij waren, keek ik een van die jongens recht in zijn ogen", vertelde Daniëlle na het ongeluk. "Shit, ga je mij aanrijden? Dat is het laatst wat ik gedacht heb."

Gevlucht

De bestuurder is weggevlucht zonder zich om de vrouw te bekommeren. De crossmotor liet hij achter op de plek van het ongeluk. Hij sprong mogelijk achterop bij een tweede crossmotor.

Ook naar deze tweede bestuurder wordt uitgekeken. Deze man is nog steeds niet opgepakt. De twee motoren die betrokken waren bij een ongeluk in Den Bosch, waren vlak daarvoor gestolen in Wijk en Aalburg.

LEES OOK: Gestolen motor gebruikt bij heftige aanrijding in Den Bosch, vrouw nog steeds in ziekenhuis