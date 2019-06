Gestolen motor gebruikt bij heftige aanrijding in Den Bosch, vrouw nog steeds in ziekenhuis

De twee motoren die zijn betrokken bij een ongeluk op de Churchilllaan in Den Bosch, waren vlak daarvoor gestolen uit Wijk en Aalburg. Dat zegt de eigenaar tegen Omroep Brabant. Een van de motoren reed een vrouw aan, die daardoor met meerdere breuken in het ziekenhuis is opgenomen. "Dit is heel erg", vertelt eigenaar Harry Spee.

De motoren werden in de nacht van zondag op maandag uit Harry's schuur in Wijk en Aalburg gestolen. "Het zijn de motoren van mijn 17-jarige zoons en die zitten hier erg mee", laat hij weten. "Dat ze je motor stelen is hard gelach, dat ze hobby van mijn zoons slopen is niet leuk, maar dat er dan dit mee gebeurt is echt heel erg." De politie bevestigt dat bij het ongeluk gestolen motoren betrokken waren.

De motoren reden maandagavond over de Churchilllaan in Den Bosch toen één van de motoren tegen de vrouw aanreed. Volgens getuigen wilde de vrouw de motorrijders aanspreken op hun rijgedrag. "Mijn ene zoon, van wie de motor is die tegen de vrouw aanreed, is erg door ontdaan. Hij vindt het erg dat zijn motor bij dit ongeluk is gebruikt."

Een motor terug, ander spoorloos

Na het ongeluk bleef één motor achter. "Die krijgen wij uiteindelijk wel terug, zo zei de politie net. Maar dat gaat natuurlijk nog wel even duren, zolang als dat het onderzoek nog loopt", vertelt Harry. De andere motor is spoorloos, net als de twee bestuurders.

Hij hoopt dat beide motoren uiteindelijk weer naar zijn zoons kunnen. "Want die twee motoren zijn niet nieuw, maar ze zijn bij elkaar wel zo'n negen tot tienduizend euro waard."