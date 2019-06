Vriend is woest nadat zijn vriendin door motorrijder is aangereden: 'Ik sla hem op zijn bek'

De vrouw die maandagavond zwaargewond raakte, toen zij een hardrijdende motorrijder op de Churchilllaan in Den Bosch wilde aanspreken, is weer bij bewustzijn. "Maar daar is alles ook mee gezegd. Ze ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis", zegt haar vriend: "Als ik de dader te pakken krijg, sla ik hem op zijn bek." De wijk Kruiskamp is ondertussen de hardrijders helemaal zat.

Een dag later is het ongeluk het gesprek van de dag in de Bossche wijk Kruiskamp. "Het was wachten op een ongeluk. Het lijkt hier wel het circuit van Zandvoort", zegt een vrouw. Ook andere buurtbewoners klagen over hardrijders en zijn het zat.

Overdag lijkt de Churchilllaan in de Bossche wijk Kruiskamp een rustige weg. Er is weinig verkeer en een mooi groen park. Maar 's avonds wordt alles heel anders, zegt de buurt. Dan is het park het domein van opgeschoten jongeren. "Gajes", zegt een vrouw. Er wordt in drugs gedeald en jongens van zestien, zeventien jaar oud rijden als gekken door de wijk op crossmotoren.

Honderd kilometer per uur

Volgens buurtbewoners wordt er 's avonds vaak meer dan honderd kilometer per uur gereden. Niet alleen door jongens op motoren, maar ook door personenauto's. "Twee Mercedessen, ik ken de kentekens", zegt een vrouw. De dader van de aanrijding, die er na het ongeluk vandoor ging en zelfs nog terugkwam om zijn petje te halen, is bekend bij de buurt. "Ik weet wie het is en ken zijn gezicht", zegt een vrouw. Hij zou deel uit maken van het groepje jongeren dat 's avonds in het park zit.

De buurt heeft al vaak geklaagd bij de gemeente en de politie. Tot nu toe zonder resultaat. "Er wordt hier nooit geflitst", zeggen de mensen die na staan te praten over het ongeluk. Ze hopen dat dit ongeluk de gemeente wakker zal schudden. De schrik zit er goed in: "Er is ook een school hier en er wonen veel kinderen. Je moet er niet aan denken dat een kind wordt aangereden."

Beruchte wijk

De buurtbewoners willen geen van allen hun verhaal vertellen voor de camera, uit angst voor vergelding: "Ik heb ook nog kinderen, aan wie ik aan moet denken", zegt een vrouw. "Ik woon hier vanaf mijn zestiende, maar de buurt is hard achteruitgegaan, zegt een vrouw op leeftijd. Anderen bevestigen dat Kruiskamp een beruchte wijk is geworden. "Er wordt gedeald, geracet en er zijn zelfs afwerkplekken."