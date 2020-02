Voor het donker thuis vanwege overvallers? "Vroeger jatten wij een appeltje bij een boer"

De politie adviseert mensen in het Eindhovense stadsdeel Woensel om voor het donker thuis te zijn en niet alleen te gaan fietsen. Aanleiding zijn zes straatroven in tien dagen. "Misschien goed bedoeld, maar dan kan je echt nergens meer komen!" Dat zeggen mensen die donderdag hun hond uitlaten bij het Henri Dunantpark in Eindhoven, een van de plekken die je volgens de politie maar beter kan mijden in het donker.

"Het is natuurlijk te gek voor woorden als je hier in het donker niet meer zou kunnen komen", zegt een man die van zijn werk onderweg naar huis is: "Tegenwoordig heb je overvallers van 15 of 16, die deinzen nergens voor terug. Toen wij jong waren, jatten wij een appeltje bij een boer."

Niet bang

Een vrouw die dagelijks met haar hond in het park komt, is wel van plan om het politieadvies op te volgen: "Ik ben niet bang uitgevallen, maar als er veel overvallen zijn, moet je zo'n advies serieus nemen. Ik fiets 's avonds ook niet door het park, dus weet je: je zoekt het gewoon niet op in het donker."

De schaarse wandelaars die we op een regenachtige middag in het verlaten park tegenkomen, zijn niet bang voor eventuele overvallers: "Het kan eigenlijk altijd gebeuren. Ik fiets ook 's morgens heel vroeg naar mijn werk. Het is nu eenmaal zo. Het is de tijd van tegenwoordig."

Over één ding zijn alle wandelaars het eens: in het donker ga je het Henri Dunantpark niet in. Het is daar pikkedonker en er gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

