Besmette coronapatiënt is ondernemer Joost (56), familieleden werken op basisscholen

De besmette coronapatiënt is de 56-jarige ondernemer Joost uit Loon op Zand. De GGD zoekt op dit moment uit met wie hij in contact is geweest. Er wordt onder meer onderzocht of hij afgelopen dagen carnaval heeft gevierd. De kans dat hij andere mensen heeft besmet, kan dan een stuk groter zijn.

Verschillende bronnen melden aan Omroep Brabant dat de vrouw en dochter van de man les geven op twee verschillende basisscholen in Loon op Zand. De scholen waren afgelopen week dicht vanwege de carnavalsvakantie.

Opgenomen in ziekenhuis

De besmette man werd woensdag opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Wanneer hij precies besmet is geraakt met het coronavirus is nog onduidelijk.

Iedereen die in contact is geweest met de man, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de GGD. Om een verdere uitbraak tegen te gaan, worden deze mensen gemonitord en moeten ze twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Mogelijk moeten deze mensen ook in quarantaine.

