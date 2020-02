Burgemeester Loon op Zand: 'Heel erg geschrokken van uitbraak coronavirus in mijn regio'

Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand is erg geschrokken dat het coronavirus bij een man uit haar dorp is vastgesteld. ''Ik leef erg met de man en zijn familie mee'', reageert Van Aart vanaf haar vakantieadres.

De 56-jarige patiënt ligt in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Volgens Van Aart is de patiënt aanspreekbaar. ''Er wordt op dit moment nagegaan waar hij is geweest en met wie hij allemaal contact heeft gehad.''

'In de kiem smoren'

De burgemeester staat in nauw contact met de GGD. ''We doen er alles aan om het virus in de kiem te smoren.'' Vrijdagochtend vliegt ze - gepland - terug naar Nederland.

Van Aert kan niet bevestigen dat een familielid van de patiënt op een basisschool in het dorp zou werken.

