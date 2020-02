Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis: 'Niemand die hier is geweest, hoeft zich zorgen te maken'

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg krijgt vragen van verontruste patiƫnten en bezoekers. Mensen die woensdag en donderdag in het ziekenhuis waren, vragen zich af of ze risico lopen op besmetting met het coronavirus. Volgens het ziekenhuis hoeft niemand zich zorgen te maken.

“Omdat we de isolatiemaatregelen vanaf het begin hebben gehanteerd, is het risico voor patiënten en bezoekers te verwaarlozen”, zo schrijft het ETZ op de website.

Voorlopig geen onderzoek

Patiënten die in het ziekenhuis liggen, hoeven voorlopig nog niet onderzocht te worden op het coronavirus. “Er is geen sprake geweest van onbeschermd contact met de positief geteste patiënt. Hij is direct bij binnenkomst volgens het daarvoor geldende protocol opgevangen en behandeld”, stelt het ziekenhuis.

De 56-jarige ondernemer Joost uit Loon op Zand meldde zich woensdag met klachten bij het Tilburgse ziekenhuis. Na onderzoek bleek hij besmet te zijn met het coronavirus, zo werd donderdagavond bekend. De GGD onderzoekt met wie de man afgelopen tijd in contact is geweest.

Symptomen

