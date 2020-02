Baas stuurt werknemer uit Loon op Zand naar huis: 'Het zekere voor het onzekere'

Een man uit Loon op Zand is vrijdagmorgen naar huis gestuurd toen hij naar zijn werk ging in Odijk. Aanleiding was dat donderdag het coronavirus werd vastgesteld bij een man, de 56-jarige Joost, uit Loon op Zand. De werknemer is gedetacheerd bij een bedrijf in Odijk, een plaatsje onder Utrecht.

Op de parkeerplaats heeft hij contact gehad met zijn manager over de vraag of het verantwoord was om naar binnen te gaan. Daarna werd besloten om thuis te werken.

Er is bij het desbetreffende bedrijf geen sprake van een protocol, maar 'ze nemen het zekere voor het onzekere'. "Omdat hij thuis kan werken, is nu besloten om dat te doen", vertelt zijn vrouw.

Er ging donderdagavond een schok door Loon op Zand, toen bleek dat een man uit het dorp ziek is. De man is ondernemer en verbleef recentelijk in een van de gebieden in Noord-Italië waar het coronavirus heerst. Eenmaal terug in Nederland werd hij ziek. De man ligt in quarantaine in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij heeft een vrouw en een dochter.

