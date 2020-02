Coleta (67) uit Loon op Zand: 'Er is geen ontsmettingsmiddel te vinden en de gemeente doet niets'

De 67-jarige Coleta uit Loon op Zand snapt er niks van. De 56-jarige Joost uit dat dorp ligt sinds woensdag in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, nadat bij hem het coronavirus was geconstateerd. “Maar waarom doet de gemeente niets?”

“Over mijn eigen situatie maak ik me geen zorgen, maar in het hele dorp is geen ontsmettingsmiddel te vinden. Niet bij de Kruidvat, nergens. Waarom onderneemt de gemeente niets? Als er verkiezingen in aantocht zijn, worden er koekjes en andere dingen uitgedeeld. Waarom stelt de gemeente nu geen handzeep of andere desinfecterende middelen beschikbaar? Nogmaals, niet voor mezelf, maar dan had ik het naar mijn kinderen kunnen brengen. Maar ook andere mensen zouden er baat bij hebben."

'Toon power'

De vrouw vindt het echt een kwalijke zaak: “De gemeente zou voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Die weet toch langer dat het virus overal kan toeslaan. Je kunt de familie wel sterkte wensen, maar toon echt power als gemeente. Ik zeg het niet voor mezelf, maar voor de hele gemeenschap, verdorie.”

Het nieuws over de besmette Joost ging binnen de kortste keren als een lopend vuurtje door het dorp, vertelt ze. Hij hoort volgens de vrouw die we spraken bij een familie, die al sinds jaar en dag in Loon op Zand woont en actief is in de schoenenindustrie.

Carnaval in Witte Kasteel

Verder weet de vrouw te vertellen dat Joost zich in hun woonplaats in het carnavalsgedruis heeft gestort, zoals donderdag al werd gemeld. Zo werd hij maandag gezien tijdens een feest in het Witte Kasteel. “Hij kwam daar met zijn vriendengroep binnen, toen ik juist vertrok. Ik heb ook gehoord dat hij in Tilburg carnaval heeft gevierd”, zegt de vrouw.

De besmetting is sinds donderdagavond hét onderwerp van gesprek in Loon op Zand. “Ik was vanmorgen in het dorp om boodschappen te doen en kwam er diverse cameraploegen tegen”, vertelt de vrouw, die er echter niet van ondersteboven raakt. “Ik denk dat het een storm in een glas water is en hoop dus dat het met een sisser afloopt.”

Alles over coronavirus in Brabant lees je op ons liveblog en op de speciale themapagina.