Loon op Zand raakt nog niet in paniek: 'Maar is geen ontsmettingsmiddel meer te vinden'

Donderdagavond werd bekend dat eerder deze week een inwoner van Loon op Zand, de 56-jarige Joop, in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis was opgenomen. Hij bleek het virus in Lombardije, Noord-Italië, te hebben opgelopen.

'Oppassen geblazen'

Een dorpsgenote is toch wel geschrokken van het nieuws. "Verdorie, dacht ik: dat wordt oppassen geblazen."

Een andere bezoeker van de weekmarkt reageerde nuchter: "Ik wil eerst afwachten of er meer maatregelen nodig zijn. Het wordt pas serieus, als er een gebied in quarantaine wordt geplaatst."

Ook een andere vrouw uit Loon op Zand ziet het nog niet somber in: "Je kunt overal virussen oplopen en het is lang niet altijd even ernstig."

Hét onderwerp van gesprek

De 67-jarige Coleta maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van ontsmettingsmiddel. “In het hele dorp is geen ontsmettingsmiddel te vinden. Niet bij de Kruidvat, nergens."

Het nieuws over de man die besmet is geraakt met het virus, ging binnen de kortste keren als een lopend vuurtje door het dorp, vertelt Coleta. Hij hoort volgens haar bij een familie, die al sinds jaar en dag in Loon op Zand woont en actief is in de schoenenindustrie.

Verder weet de vrouw te vertellen dat Joost zich in hun woonplaats in het carnavalsgedruis heeft gestort, zoals donderdag al werd gemeld. Zo werd hij maandag gezien tijdens een feest in het Witte Kasteel. “Hij kwam daar met zijn vriendengroep binnen, toen ik juist vertrok. Ik heb ook gehoord dat hij in Tilburg carnaval heeft gevierd”, zegt de vrouw.

De besmetting is sinds donderdagavond hét onderwerp van gesprek in Loon op Zand. “Ik was vanmorgen in het dorp om boodschappen te doen en kwam er diverse cameraploegen tegen”, vertelt de vrouw, die er echter niet van ondersteboven raakt. “Ik denk dat het een storm in een glas water is en hoop dus dat het met een sisser afloopt.”

