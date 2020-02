Topdrukte bij GGD in Tilburg na eerste geval van corona in Nederland

Het was vrijdagochtend topdrukte bij de GGD Hart voor Brabant in Tilburg. Nu woensdag bij de 56-jarige Joost uit Loon op Zand het coronavirus werd vastgesteld, wordt de instantie overspoeld met verontruste telefoontjes.

“De telefoon staat roodgloeiend", vertelt een woordvoerster van de GGD. "Donderdag kregen we zo’n dertig tot veertig telefoontjes, vrijdagochtend om halfelf zaten we al aan vijfhonderd. Een flinke toename, dus.”

Crisisteam

Maar volgens haar is de GGD goed voorbereid op deze drukte. “We hebben hier vroegtijdig op ingespeeld. Zo is er een apart telefoonnummer ingesteld en is er een heel belteam en en een crisisteam opgericht. "

De vragen die de GGD vrijdag binnenkrijgt, lopen uiteen. "Er bellen mensen op die zelf koorts hebben en willen weten hoe besmettelijk deze ziekte is. Maar we krijgen ook telefoontjes van mensen wiens kind ziek is. Die willen weten of hun kind wel gewoon naar school kan. En er bellen mensen die ook in Loon op Zand wonen en willen weten wat ze moeten doen. Meestal kunnen wij hen doorverwijzen naar het RIVM."

Symptomen en tips

Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Iemand die de afgelopen veertien dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is - zoals China, Zuid-Korea en enkele gemeenten in Italië - en deze klachten heeft, kan worden getest op de ziekte. Die test kan een arts ook aanvragen voor iemand met deze klachten als die contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. De GGD raadt aan regelmatig en goed je handen te wassen, te hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Geen reden tot paniek

Viroloog Ab Osterhaus benadrukt dat er 'zeker geen reden tot paniek' is nu het coronavirus is vastgesteld bij de man uit Loon op Zand. Volgens hem lopen in principe vooral mensen die tot de risicogroepen behoren risico. "Dit zijn eigenlijk dezelfde risicogroepen als bij griep of influenza", vertelt de viroloog. "Oudere mensen dus, maar ook mensen die al ziek zijn. Dat wil zeggen: mensen die een slecht werkend afweersysteem hebben."

Die lopen bijvoorbeeld kans een longontsteking te krijgen. "Die overigens te behandelen is. Maar in het algemeen is het zo dat het coronavirus bij mensen die een normale gezondheid hebben en jonger zijn dan 65 jaar heel sterk lijkt op de normale griep."

