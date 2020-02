Coronapatiënt maakt het goed, man uit Loon op Zand was niet besmettelijk tijdens carnaval

Het gaat goed met de 56-jarige Joost uit Loon op Zand bij wie het coronavirus is vastgesteld. Er wordt al gedacht aan een mogelijke terugkeer van de patiënt naar zijn huis. Hij ligt al enige dagen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg zei dit tijdens een persconferentie die vrijdagmiddag werd gehouden in het Paleis-Raadhuis in Tilburg en die live te volgen was op de website en de Facebookpagina van Omroep Brabant en op Omroep Brabant televisie.

Geen zorgen volgens burgemeester

Weterings zei verder dat de man tijdens carnaval 'volgens de GGD niet besmettelijk was'. "Er is geen reden voor mensen die tijdens carnaval contact met hem hebben gehad om zich zorgen te maken", aldus de Tilburgse burgemeester. Volgens hem is er dan ook geen reden om evenementen, sporttoernooien en -wedstrijden van komend weekend in Tilburg of omgeving te schrappen. Eerder op de dag meldde het bestuur van Uno Animo in Loon op Zand dat alle thuisduels van deze amateurvoetbalvereniging zaterdag en zondag niet doorgaan. De zoon, een neef en een schoondochter van de coronapatiënt voetballen bij deze club.

Weterings wilde niets over de patiënt zelf zeggen met het oog op de privacy. Hij vertelde wel dat de patiënt en zijn familie een moeilijke tijd doormaken. "Het is in hun belang dat ze de rust krijgen om dit alles zelf te kunnen verwerken. Ik doe dan ook een beroep op iedereen om hun privacy te respecteren", zei de burgemeester.

'Goed gehandeld'

Het was voor de media en mensen in Loon op Zand snel duidelijk dat het om de 56-jarige Joost gaat. Burgemeester Theo Weterings zei over hem dat hij goed heeft gehandeld, nadat hij klachten had gekregen. De man meldde zich bij de huisarts en die verwees hem door naar het ziekenhuis in Tilburg. Daar werd het coronavirus geconstateerd. Weterings werd hierover donderdagavond om half negen ingeseind. Even later maakte minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport dit op tv bekend.

Ook Jean-Luc Murk, arts-microbioloog van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, en Arienne Rietveld, arts infectieziektebestrijding van de GGD Hart van Brabant, kwamen tijdens de persconferentie aan het woord. Zij vertelden dat het nog enige tijd zal duren voordat echt duidelijk is of er toch iemand is besmet. Er is een groep van enkele tientallen mensen in beeld. Zij zullen intensief worden gevolgd. Voor hen blijven het spannende weken, zo werd tijdens de persconferentie duidelijk.

