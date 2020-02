Basisscholen in Loon op Zand gaan maandag gewoon open ondanks coronabesmetting bij inwoner

Basisscholen De Blokkendoos en De Lage Weijkens in Loon op Zand gaan na de carnavalsvakantie op maandag gewoon open. Twee van de familieleden van de 56-jarige man die besmet is met het coronavirus werken op de scholen.

Het schoolbestuur Leerrijk, waar beide basisscholen onder vallen, nam het besluit na intensief overleg met GGD Hart voor Brabant en de gemeente Loon op Zand. "De informatie die zij ons gaven, is leidend geweest in ons besluit", zegt Jac Leijtens van het schoolbestuur. "Zij zijn hier ervaren in, wij - gelukkig - niet."

Of de vrouw en dochter van de zieke man ook weer aan het werk gaan, is niet duidelijk. In verband met de privacy doet het schoolbestuur hier geen mededelingen over.

Leijtens vond het belangrijk om vrijdag nog de ouders van de leerlingen te informeren. "Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Tot nu toe hebben we weinig gemerkt van onrust onder de ouders", zegt Leijtens eerder tegen Omroep Brabant.

De Vlinderboom ook open

Er is nog een basisschool in Loon op Zand, Jenaplanschool De Vlinderboom. Deze school valt onder de stichting BRAVOO. Ook hier krijgen de kinderen maandag gewoon weer les.

De besmette man ligt sinds woensdag op een geïsoleerde afdeling in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.