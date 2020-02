Basisscholen in Loon op Zand gaan maandag open, 'maar twee leerkrachten blijven thuis'

Basisschool De Lage Weijkens in Loon op Zand. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

Basisschool De Blokkendoos in Loon op Zand. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

LOON OP ZAND -

Basisscholen De Blokkendoos en De Lage Weijkens in Loon op Zand gaan na de carnavalsvakantie op maandag gewoon open. Twee van de familieleden van de 56-jarige man die besmet is met het coronavirus werken op de scholen. Zij zullen de komende twee weken thuis blijven, zo werd vrijdagavond bekend gemaakt in het tv-programma Jinek.