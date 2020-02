'Kans dat coronapatiënt anderen heeft besmet is erg klein', maar onzekerheid duurt nog weken

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft goede hoop dat de besmetting via het coronavirus beperkt blijft tot de ene, huidige patiënt. De 56-jarige Joost uit Loon op Zand ligt in dat ziekenhuis, omdat bij hem het virus is vastgesteld. “Ik denk dat de kans op verspreiding heel klein is, al blijft alertheid geboden”, klinkt het opgelucht uit de mond van Jean-Luc Murk, arts-microbioloog bij dit ziekenhuis.

Hij is blij dat de man meteen actie heeft ondernomen, toen hij klachten kreeg. Via de huisarts kwam hij in het Tilburgse ziekenhuis terecht. Daar wist het personeel wel raad met deze situatie. “We zijn al meer dan een maand bezig om ons voor te bereiden op een situatie zoals deze. Zo'n situatie had immers elke dag kunnen ontstaan”, vertelt Murk.

Wel of geen medicijn?

Toch staat elk geval op zich, ook omdat er nog geen goedgekeurd medicijn is. “Er wordt, vooral in China, wel van alles geprobeerd, maar zolang er geen officieel geneesmiddel is, gaan we dat aan niemand geven. Ook omdat een patiënt mogelijk uit zichzelf herstelt. Als je dan wel een medicijn hebt toegediend, weet je niet of het daardoor komt dat hij of zij is genezen.”

“We weten overigens ook dat ten minste 85 procent van de patiënten met een heel mild ziektebeeld te maken heeft. Zelfs van de mensen met een hardnekkiger variant, is bekend dat het overgrote deel spontaan herstelt. Ik vertrouw er dan ook op dat het allemaal rustig afloopt.”

Tussen hoop en vrees

Ondertussen leven enkele tientallen personen de komende twee weken toch nog tussen hoop en vrees. Dat zijn de mensen met wie Joost tijdens carnaval en de rest van deze week intensief contact heeft gehad totdat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Of om mensen in zijn directe omgeving.

Nadat bij hem het virus werd geconstateerd, heeft de GGD Hart voor Brabant hem gevraagd met wie hij contact heeft gehad. De GGD neemt met hen geen enkel risico en houdt de komende twee weken een vinger aan de pols. Dat is de incubatietijd, oftewel de periode die verstrijkt tussen een besmetting en de eerste symptomen van de ziekte.

'Virus geen reden voor opname'

Het is nog maar de vraag of uiteindelijk een van hen met verschijnselen van het coronavirus wordt opgenomen. Murk: “Bij klachten als hoesten, koorts of benauwdheid moet je altijd de huisarts bellen. Die schakelt vervolgens de GGD in en die gaat thuis monsters nemen. Pas wanneer die in ons laboratorium negatief test, dan volgt een opname. Als iemand niet ziek genoeg is voor een ziekenhuis, dan komt hij of zij er niet in. Het virus zelf is geen reden om iemand op te laten nemen. Het gaat om de ziekte.”

Ariene Rietveld, arts infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant, liet weten dat hopelijk deze vrijdag alle mensen zijn opgespoord met wie Joost contact heeft gehad. “Gisteravond werd bekend dat hij besmet was. Alles is erop gericht om dit onderzoek vandaag af te ronden.”

