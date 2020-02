Er is een stroomstoring in Eindhoven (foto: Hans Janssen).

EINDHOVEN -

Bijna twaalfhonderd adressen in Meerhoven hebben vrijdagmiddag een tijdje zonder stroom gezeten. De storing was rond twee uur spontaan ontstaan, zo meldt netwerkbeheerder Enexis. Meerhoven is de nieuwbouwwijk in Eindhoven die grenst aan Veldhoven.