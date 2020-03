Gelukt! Superfan John wordt vrijwilliger op het Eurovisie Songfestival

Het Songfestival komt dan niet naar Brabant, maar Brabant komt wel naar het Songfestival. Superfan John Vermeer (50) uit Tilburg hoorde vrijdagavond dat hij als vrijwilliger aan de slag mag tijdens de mega-operatie rondom het liedjesfestijn. En daar heeft hij op z'n zachtst gezegd bijzonder veel zin in: "Om hier straks een bijdrage aan te kunnen leveren is een kans die je maar één keer in je leven krijgt.

Als kind droomde John ervan om ooit als artiest het podium van het Songfestival te mogen beklimmen. Maar die droom spatte vrij snel uiteen: "Dat gaat niet gebeuren!"

Maar meer recent kwam er een nieuwe ambitie voor in de plaats. John richtte zijn pijlen op een vrijwilligersfunctie tijdens of rondom het Songfestival dit jaar in Rotterdam. Zodra dat kon, schreef hij een sollicitatiemail aan de NPO.

Géén delegatiebegeleider

Sindsdien is er veel gebeurd. De superfan, die tijdens feesten en partijen graag een Songfestival-medley ten gehore brengt, viste achter het net tijdens de kaartverkoop voor de halve finales en de finale van de kaartverkoop voor de moeder aller zangwedstrijden.

Maar op gebied van vrijwilligerswerk was er wél beweging in de goede richting. "Ik had ingezet op de functie van delegatiebegeleider, dan beleid je dus de afvaardiging van een land. Je moest daarvoor een filmpje over jezelf insturen, in het Engels. Dat heb ik gedaan. Ik denk dat ik door mijn Engelse uitspraak door de mand ben gevallen, want die functie kreeg ik niet."

Met onderstaand filmpje solliciteerde John bij de NPO:

Maar een andere vrijwilligersfunctie is wél op het lijf van John geschreven, zo oordeelde de organisatie van het Songfestival. "Ik mag aan de slag bij wat je de afdeling personeelszaken zou kunt noemen. Ik ga me bezig houden met de vrijwilligers: de kledinguitgifte, de planning, ziekmeldingen, het uitdelen van consumptiebonnen."

John gaat in deze functie niet heel dicht bij de artiesten komen. Maar het kan de pret niet drukken. "Ik ben er bij betrokken, maak er deel van uit. En dat alleen al, vind ik overweldigend!"

Jeangu Macrooy

Een uitgebreide analyse van de persoon en het werk van Jeangu Macrooy, heeft John nog niet gemaakt. Macrooy is de inzending voor de aankomende editie van het Songfestival. "Ik heb wel gelezen waar ik 'm zoal van zou kunnen kennen en dat hij een singer-songwriter is. Daar ben ik blij om. het past in de koers die Nederland de laatste jaren vaart: liedjes en intenties zijn leidend, niet een hele poppenkast eromheen. En daar sta ik helemaal achter."