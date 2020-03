Agent kan bij mishandeling portofoon en noodknop niet gebruiken, communicatiesysteem C2000 hapert

Een agent is zaterdagnacht mishandeld op de Noordhoekring in Tilburg. Hij liep daar rond halfvier samen met een collega, toen hij zag dat een man een vrouw naar de bosjes trok en mishandelde.

Toen de agenten wilden ingrijpen, liep de verdachte snel weg.

Een agent ging achter hem aan en sprak hem aan. Vanuit het niets sloeg de man de agent meteen met gebalde vuist vol in het gezicht. Er volgende volgens de agent 'een geweldsexplosie'. De agent slaagde erin meerdere klappen op zijn hoofd en lichaam af te weren en kon uiteindelijk met zijn collega - ondanks veel verzet - de verdachte aanhouden. Hierbij moest hij wel geweld en pepperspray gebruiken.

'Agenten maken het naar omstandigheden goed'

De Poolse man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Hij is vastgezet in het cellencomplex en wordt zondag verhoord door rechercheurs. De agenten maken het naar omstandigheden goed, al heeft een agent licht letsel opgelopen. De agenten hebben aangifte gedaan.

De vrouw is opgevangen. Er lijkt sprake van een conflict in de relationele sfeer.

Noodknop werkte niet

De agent laat weten dat zijn noodknop tot twee keer toe niet werkte en dat hij ook meerdere keren niet kon zenden met zijn portofoon.

Dit lijkt te maken te hebben met het communicatiesysteem C2000, dat alle hulpdiensten gebruiken om onderling te communiceren. Het oude systeem is een paar weken geleden vervangen en het nieuwe systeem werkt niet goed. Daar klaagde voorzitter Maarten Brink van de politievakbond ACP in Zeeland-West-Brabant drie weken geleden al over. Hij wees er toen al op dat zijn collega’s zich grote zorgen maken. "Er zijn dekkingsproblemen, problemen met verstaanbaarheid, berichten die niet goed doorkomen. Dat is gewoon ontzettend lastig.”

Ook de mishandelde agent benadrukt: "Dit moet echt opgelost worden!"

