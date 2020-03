Probleemzwembad De Schelp in Bergen op Zoom weer even dicht om chloor in recreatiebad

Zwembad De Schelp ging in februari weer open. (Foto: Erik Peeters)

Zwembad De Schelp in Bergen op Zoom heeft zondagmorgen het recreatiebad gesloten omdat het chloorgehalte in het water te hoog bleek. Dit keer gaat het om een relatief kleine storing. Het wedstrijdbad is wel open. Al jaren heeft het zwembad te kampen met problemen.

"Zonder in de heel technische details te treden: dit probleem lijkt ontstaan door een meetfout, niet door een probleem in de installatie zelf", legt zwembadmanager Walter van Krieken uit aan BN DeStem. Omdat een metertje een te lage chloorwaarde aangaf, heeft de installatie meer chloor aan het water toegevoegd dan nodig was.

Van Krieken verwacht dat de storing vanmiddag of uiterlijk maandag weer is opgelost.

Problemen met luchtkwaliteit

Zwembad De Schelp ging in maart 2018 voor anderhalf jaar op slot vanwege acute problemen met de draagconstructie en vanwege een miljoenenrenovatie. Kort na de heropening bleken er toch te veel technische problemen die zorgden voor een slecht klimaat.

Zwemmers en personeel klaagden hierdoor over geïrriteerde ogen en hoofdpijn. De aanhoudende problemen leidden uiteindelijk zelfs tot het vertrek van de verantwoordelijke wethouder.

Weer open in februari

Uiteindelijk werd De Schelp in september weer heropend, anderhalf jaar na de plotselinge sluiting. In oktober moest het bad weer dicht vanwege technische storingen. Die leidden tot een te lage chloorwaarde.

Eind vorig jaar werd er legionella in de douches geconstateerd. Dinsdag 11 februari ging het zwembad weer open.

