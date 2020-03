Twee nieuwe coronapatiënten vierden carnaval in Tilburg, meldt RIVM

Een vrouw uit Tilburg die is besmet met het nieuwe coronavirus vierde carnaval in Tilburg, net als een man van middelbare leeftijd uit het Drentse Coevorden. Dat meldt het RIVM zondagmiddag op een persconferentie waaruit bleek dat het aantal mensen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld is opgelopen naar tien. De patiënten in Coevorden en Tilburg zitten in thuisisolatie.

Er is verder volgens het RIVM geen indicatie dat carnaval in Tilburg voor problemen heeft gezorgd. Monsters uit Tilburg zijn onderzocht maar daaruit is niets gebleken. Ook ziekenhuizen in en rond Tilburg hebben niet meer gevallen van longontsteking.

In totaal drie nieuwe patiënten

Naast de vrouw uit Tilburg, de man uit Coevorden is de derde nieuwe patiënt een vrouw die in het ziekenhuis lag in Gorinchem. Zij ligt nu in isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC.

Van deze drie nieuwe patiënten is op dit moment nog niet bekend hoe zij besmet zijn geraakt. Huisgenoten van deze mensen moeten hun sociale contacten beperken. Ze mogen niet werken en moeten zoveel mogelijk binnen blijven, aldus het RIVM.

Zaterdag waren er in totaal nog zeven coronabesmettingen vastgesteld. Drie in Loon op Zand, drie in Diemen en een in Delft.

Verbreding maatregelen

Minister Bruins kondigde daarnaast een verbreding aan van een aantal maatregelen. Het RIVM adviseert mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben om thuis te blijven. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest.

In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

TERUGKIJKEN: de persconferentie van het RIVM over het coronavirus

Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze speciale themapagina omroepbrabant.nl/corona