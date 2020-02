Vrouw en dochter van coronapatiënt in Loon op Zand ook besmet met virus

In het Tilburgse is een speciale kamer ingericht voor coronapatiënten

Bij de vrouw en de dochter van de eerste coronapatiënt in Nederland is ook het virus vastgesteld. Dat heeft de burgemeester van Loon op Zand aan Omroep Brabant bevestigd. Het zijn de tweede en derde patiënt in Brabant bij wie het virus is ontdekt.

Ze zitten thuis in isolatie. De GGD brengt op dit moment ook de contacten van de nieuwe patiënten in kaart door middel van contactonderzoek.

De gezondheid van de contacten wordt twee weken gemonitord. Dat is de standaard procedure. Bij klachten worden zij door de GGD getest.

Burgemeester Hanne van Aart: “We onderhouden goed contact met de gezinsleden en leven met hen mee. Het is erg vervelend wat de betrokkenen meemaken en de zorgen die dit met zich meebrengt. We roepen op om de privacy van het gezin te blijven respecteren.”

De zoon van de man die als eerste corona opliep is niet besmet, dat geldt ook voor zijn schoondochter.

Eerste Nederlandse coronageval

Donderdagavond 27 februari maakte minister Bruno Bruins tijdens een live-uitzending van de NPO bekend dat het coronovirus was vastgesteld bij een patiënt die in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis lag. Het was de eerste keer dat de diagnose in Nederland werd gesteld.

De patiënt bleek een 56-jarige man uit Loon op Zand te zijn, die kort daarvan in Noord-Italië was geweest. Een rampscenario hing in de lucht, want al snel werd duidelijk dat de man carnaval had gevierd en dus in contact was geweest met veel mensen. De volgende dag maakte burgemeester Weterings bekend, dat de man volgens de GGD nog niet besmettelijk was geweest tijdens carnaval.

Een contactenonderzoek van de GGD Hart voor Brabant wees uit dat de patiënt contact had gehad met enkele tientallen personen. Zij worden gedurende twee weken 'gemonitord' om te kijken of zij klachten hebben en of ze eventueel getest moeten worden op het virus. De periode bedraagt twee weken, omdat in geval van besmetting eerste symptomen zich binnen die periode zullen voordoen.

In de greep

Ook buiten Brabant liet het virus zich al zien en doken meerdere patiënten op. Het virus houdt de wereld in haar greep en dat is in Nederland niet anders. Monddoekjes én desinfecterende handgel zijn ongekend gewild. Ook had de GGD daags na het bekend worden van de eerste besmetting, de handen vol aan het beantwoorden van honderden verontruste telefoontje.

