Vrouw en dochter uit Loon op Zand zitten in thuisisolatie, wat houdt dat in?

De vrouw en dochter uit Loon op Zand die besmet zijn met het coronavirus, hoeven niet in het ziekenhuis te blijven. Ze zitten in thuisisolatie. Maar wat houdt dat in?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een protocol opgesteld, waar in staat aan welke regels je je moet houden. Het belangrijkste is goede hygiëne.

"De patiënt gebruikt een eigen tandenborstel en eigen borden, bestek, kopjes en glazen. Ook handdoeken en beddengoed mogen niet gedeeld worden," meldt het RIVM op een speciale website.

Eigen kamers

De besmette dochter en vrouw moeten zoveel mogelijk beiden in een eigen kamer blijven. ls er toch contact met anderen nodig is, dan moet twee meter afstand gehouden worden. Ook moet de niet-besmette persoon een speciaal mondkapje dragen.

Besmette personen moeten bij voorkeur en eigen badkamer en toilet gebruiken. Als dat niet kan, moet de gedeelde ruimte minstens 30 minuten geventileerd worden en dagelijks schoongemaakt worden.

Maskers

Wie besmet is, mag het huis niet verlaten. Wel mogen de vrouw en dochter in de tuin of op het balkon gaan zitten, als daar geen andere mensen zijn. Als de patiënt de kamer verlaat, moet hij of zij ook een masker dragen.

Geen bezoek

Familieleden of vrienden die langs willen komen om een hart onder de riem te steken? Aardig, maar bezoekers zijn niet welkom.

Wasgoed mag niet in de gezamenlijke wasmand, maar moet apart verzameld worden en gewassen. Dat geldt ook voor de afwas.

Logischerwijs moeten ook andere plekken in het huis zoals deurklinken en lichtknopjes dagelijks gepoetst worden.

LEES OOK: Vrouw en dochter van coronapatiënt in Loon op Zand ook besmet met virus

LEES OOK: Ziekenhuismedewerkers hadden contact met besmette moeder en dochter, personeel wordt getest