Ziekenhuismedewerkers hadden contact met besmette moeder en dochter, personeel wordt getest

Vandaag bleek dat ook moeder en dochter besmet zijn. Het ziekenhuis is acuut gestart met een contactonderzoek onder haar personeel. Mensen die contact hebben gehad met de besmette familie, worden getest. Ze moeten thuis blijven tot het resultaat van de test er is.

"Een klein deel van het personeel heeft contact gehad. We gaan eerst kijken om hoeveel mensen het gaat. Die worden getest", zegt een woordvoerder die aangeeft dat er geen enkele reden is voor paniek. "Dat er contact is geweest, wil ook niet automatisch zeggen dat het personeel is besmet."

Mensen die negatief getest worden, mogen daarna gewoon komen werken. Wel moeten ze daarna twee weken lang tests ondergaan.

Het ziekenhuis gaan niet op slot en ook operaties komen nog niet in gevaar.

